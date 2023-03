Policjanci zabezpieczyli kontrabandę wartą ponad 2,4 miliony złotych Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału kryminalnego z łęczyckiej komendy na terenie gminy Grabów zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu i zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o ten przestępczy proceder. Uszczuplenie podatku akcyzowego zabezpieczonej przez stróżów prawa blisko 4 tonowej kontrabandy oszacowano na ponad 2,4 mln złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty paserstwa akcyzowego, które jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności i wysoką karą grzywny.

28 marca 2023 roku roku policjanci wydziału kryminalnego z łęczyckiej komendy pojechali na jedną z posesji w gminie Grabów. Jak wynikało z ich własnych ustaleń miała tam się odbywać nielegalna produkcja wyrobów akcyzowych. Kiedy stróże prawa weszli na wytypowaną posesję, zatrzymali tam trzech mężczyzn w wieku 26, 37 i 42 lata mających związek z tym przestępstwem. Przeszukując pomieszczenie gospodarcze funkcjonariusze zabezpieczyli 956 kg krajanki tytoniowej i blisko 3 tony suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy. Dodatkowo w ręce stróżów prawa wpadła maszyna służąca do jego cięcia. W rezultacie policjanci z łęczyckiej komendy przy wsparciu funkcjonariuszy Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili blisko cztery tony kontrabandy, której wstępna wartość uszczuplenia podatku akcyzowego to ponad 2,4 miliona złotych. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec powiatu łęczyckiego, a pozostali to mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Wszyscy usłyszeli już zarzuty dotyczące paserstwa akcyzowego, które jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności i wysoką karą grzywny. Dalsze postępowanie w tej sprawie będą prowadzić funkcjonariusze Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej.

asp.szt ab. Mariusz Kowalski

Film film_2023.mp4 Opis filmu: Technik kryminalistyki z zatrzymanym podczas daktyloskopii. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik film_2023.mp4 (format mp4 - rozmiar 20.52 MB)